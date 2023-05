"Il calcio è cultura, Milan e Inter sono eccellenze della nostra città. Non è un caso che l'euroderby sia un evento così atteso. E' stata una sorpresa che sconvolge le nostre vite in positivo". Così Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili di Milano, a margine della 'Milano Football Week', evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport.

Il discorso, in seguito, si sposta inevitabilmente sul progetto del nuovo stadio a cui stanno lavorando da anni Inter e Milan: "Le squadre ci hanno chiesto giustamente delucidazioni sui possibili vincoli, ci sono in programma incontri con soprintendenza e con il collegio dei garanti di modo che si possa chiarire il punto del referendum. Ci sono aspetti burocratici in corso, il Comune non si è mai fermato, ha risposto chiaramente al progetto dei club chiedendo piccole modifiche. E' un percorso lungo, per me Milan e Inter si meritano un nuovo stadio, dobbiamo ascoltarli seguendo una procedura".