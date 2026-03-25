Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews. Le ultimissime alla vigilia di Italia-Irlanda del Nord, semifinale playoff dei Mondiali. Spazio anche ai rumors attorno al futuro di Alessandro Bastoni che arrivano non solo dalla Spagna.
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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 25 marzo 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Altre notizie - In Primo Piano
fcinBastoni, priorità al rinnovo con l'Inter. Andrebbe via solo per una ragione. E non c'è solo il Barcellona
Calhanoglu: "C'erano Juve e Barça, ma Inzaghi mi ha voluto fortemente all'Inter. Chivu? Accettato subito"
Sport - Bastoni primo obiettivo del Barça: offerta con contropartita. C'è già un nome gradito all'Inter
GdS - Inter, Oaktree spenderà e la rivoluzione partirà da Koné: fattori favorevoli e contrari ai nerazzurri
Tramontana: "Gli arbitri ci prendono per il c*** ma non siamo scemi. No comment sulle parole di Marotta"
Altre notizie
Mercoledì 25 mar
- 19:14 Fiorentina-Inter, Bisseck davanti a Esposito. Poi (quasi) nulla
- 19:00 liveBARCA-BASTONI, c'è anche il LIVERPOOL: la priorità è SEMPRE l'INTER! Italia, OBBLIGO Mondiale
- 18:50 Lautaro Martinez corre verso Inter-Roma e rassicura i tifosi con tre parole: "Manca sempre meno"
- 18:36 Bookies - Italia-Irlanda del Nord, fiducia in Esposito: si punta sul suo gol
- 18:22 Croazia pronta per i due test con Colombia e Brasile, Dalic: "I giocatori sono in forma, giocheranno tutti"
- 18:15 Sky - Bastoni, buone sensazioni verso Italia-Irlanda del Nord: l'interista ha iniziato l'allenamento in gruppo
- 18:08 INTER-ROMA inaugura un mini-campionato di 8 partite: CHIVU può riabbracciare TRE PILASTRI
- 17:54 Yes Cup 2026: a Milano torna il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia
- 17:39 Cubarsì: "I like di Bastoni? Ci seguiamo su Instagram da colleghi. Al Barça ci sono centrali forti"
- 17:25 Retegui: "Paura della concorrenza di Pio Esposito? No, non c'è competizione tra noi"
- 17:10 Gattuso: "Bastoni ancora da valutare, ieri 35% di lavoro col gruppo. Merito per la voglia di esserci"
- 16:56 Materazzi: "Tutti aspettano l'Italia al Mondiale. So quanto ci tengono Buffon e Gattuso"
- 16:41 Bonolis a SM: "Sei punti non sono pochi, l'Inter può farcela. Fatti strani ne sono accaduti ma..."
- 16:27 Nessun problema per Zielinski, il ct polacco Urban rassicura: "Tutti i giocatori saranno a mia disposizione"
- 16:13 Tarantino lascia l'Inter per accasarsi alla Roma. Ma in giallorosso lo attende un incarico diverso
- 15:58 CIES - Under 23 più costosi, solo Yildiz vale più di Pio Esposito. Che plusvalenze Sucic e Bonny
- 15:45 fcinBastoni, priorità al rinnovo con l'Inter. Andrebbe via solo per una ragione. E non c'è solo il Barcellona
- 15:31 Mkhitaryan: "All'Inter ti trovi benissimo dal primo giorno". E De Vrij carica: "Vinciamo ancora"
- 15:17 Frattesi: "Ho voluto l'Inter a tutti i costi e voglio dare ancora un contributo". Zielinski: "Per noi sei importante"
- 15:03 Pizzi: "Ad avercene in Italia come Pio Esposito. Quello dell'Inter è un calo fisico e fisiologico"
- 14:49 Bastoni e Dimarco in coro: "L'Inter è una seconda famiglia. Questo ha fatto sì che siamo ancora qui"
- 14:35 Degen, DS Basilea: "Sommer mio candidato ideale per la porta. Spero che mi chiami presto"
- 14:20 Bonolis: "Napoli signora squadra, il Milan ha un c..o impressionante. Bastoni deve fare una scelta di vita"
- 14:07 Driessen pronostica: "Paesi Bassi fuori ai quarti nei Mondiali. Nell'Inter prima, Dumfries e De Vrij..."
- 13:53 Antonio Pintus: "In Spagna si fa sul serio anche in allenamento. Calcio italiano più lento per questo"
- 13:38 SM - Inter verso una rivoluzione estiva: chi andrà via e chi potrebbe arrivare
- 13:24 Domani la Turchia di Calhanoglu contro la Romania, Montella: "Non pensiamo alla sconfitta"
- 13:10 "IL PRESCELTO", il BARCELLONA vuole a tutti i costi BASTONI: i FISCHI possono incidere? L'INTER...
- 12:55 Calhanoglu e la Nazionale turca: "Ho ascoltato il mio cuore. Playoff Mondiali, sarà dura ma ce la faremo"
- 12:42 Bonolis: "Bastoni? In questa epoca tutto viene esasperato. Non puoi sbagliare mai"
- 12:28 Calhanoglu: "C'erano Juve e Barça, ma Inzaghi mi ha voluto fortemente all'Inter. Chivu? Accettato subito"
- 12:14 CdS - Mondiali, la Fifa ripagherà i club: quanto vale l'Italia al Mondiale per l'Inter
- 12:00 Francia, ultima chiamata per Marcus Thuram: incalzato da Ekitike, ora deve convincere Deschamps
- 11:45 Pazzini: "Esposito titolare contro l'Irlanda. Ma è sbagliato mettergli troppa pressione"
- 11:30 Compie oggi 69 anni Beppe Marotta: gli auguri dell'Inter a nome di tutti gli interisti
- 11:16 La Repubblica - Italia-Irlanda del Nord: Esposito insidia Kean-Retegui, il ct ci pensa perché...
- 11:02 Al Ittihad pronto a fiondarsi su Salah, Diaby verso la cessione. Opportunità per l'Inter
- 10:48 CdS - Inter-Roma, non solo Lautaro: anche Mkhitaryan al lavoro per esserci
- 10:34 Berti: "Scudetto e Coppa Italia: niente alibi, l'Inter deve vincere. Paura del Napoli? Non scherziamo"
- 10:20 Zoff: "Esposito come Paolo Rossi? No ai paragoni, ma ci spero. Se poi andremo al Mondiale..."
- 10:06 Sport - Bastoni primo obiettivo del Barça: offerta con contropartita. C'è già un nome gradito all'Inter
- 09:52 Carnevale: "Senza infortuni il Napoli sarebbe con l'Inter. Percentuali? Nerazzurri favoriti, ma..."
- 09:38 Panucci: "Inter, l'esperienza dell'anno scorso farà dare di più a tutti. Napoli? Senza infortuni..."
- 09:24 TS - Difesa Inter, Akanji unica certezza: da Bastoni a De Vrij, la situazione degli altri centrali
- 09:10 CdS - Internazionali, tutti gli impegni: Sucic ultimo a rientrare
- 08:56 CdS - Lautaro verso il rientro con la Roma: ecco perché è fondamentale per l'Inter
- 08:42 TS - Solet, Inter in prima fila: assalto dopo Pasqua. E c'è un retroscena
- 08:28 CdS - Thuram, rush finale decisivo: le inglesi ci pensano e l'Inter ha in mente un prezzo
- 08:14 Djorkaeff: "Inter, vincerai: ma è vietato mollare. Ecco cosa mi aspetto da Thuram"
- 08:00 GdS - Inter, Oaktree spenderà e la rivoluzione partirà da Koné: fattori favorevoli e contrari ai nerazzurri
- 00:00 Chi tace (e) acconsente
Martedì 24 mar
- 23:57 Inter Club 'Sante Puteo' Monopoli, l’Assemblea dei Soci conferma il Presidente
- 23:43 Lo Monaco: "In testa alla classifica c'è l'Inter, non Chivu. Sono i giocatori a decidere le partite"
- 23:29 Calori: "Pio Esposito sta diventando una realtà. Barella invece non è quello che siamo abituati a vedere"
- 23:14 Quote Scudetto - L'Inter resta largamente favorita. Il Milan primo inseguitore a 6,50
- 23:00 Zoff: "Milan e Napoli possono ancora sperare, ma l'Inter ha i favori del pronostico"
- 22:45 fcinGimenez, il futuro dopo il Mondiale. L'entourage considera l'Inter un top club e sa dell'interesse
- 22:31 Lupo: "Nelle squadre U23 molti stranieri. Magari per alcuni giovani è meglio confrontarsi con altre realtà"
- 22:17 Reginaldo: "Crollo Inter, Milan e Napoli possono giocarsela. Esposito fa bene al calcio italiano"
- 22:02 Pancev: "L'Inter fu una scelta sbagliata. Sapendo quello che so oggi, non l'avrei fatta"
- 21:48 Robinho Junior, il Flamengo tenta lo sgambetto all'Inter: possibile offerta già in estate
- 21:33 Romano: "Barella via? Non risulta nulla. Approcci in passato ma lui non ha mai voluto lasciare l'Inter"
- 21:19 Bastoni-Barça, Deco lo sponsor. Il difensore nerazzurro nome caldo, ma l'Inter non dà garanzie per 50 mln
- 21:04 L'annuncio di Salah: "Lascerò il Liverpool alla fine della stagione. Questo club è parte della mia vita"
- 20:55 Aumenta il valore di Yann Bisseck: solo in tre in Serie A valgono più di lui. "Sono contento perché..."
- 20:36 Perché il TIFOSO INTERISTA ha PAURA di PERDERE questo SCUDETTO?
- 20:22 A. Paganin: "Se l'Inter dovesse fare due vittorie, le inseguitrici potrebbero recedere dalla voglia di recupero"
- 20:07 Giudice Sportivo Lega Pro - Turno di squalifica per Issiaka Kamaté, salta la gara con la Pro Vercelli
- 19:53 Palestra convocato in Nazionale: "Non me l'aspettavo, ma ci credevo. Sono molto contento di essere qui"
- 19:39 Calhanoglu torna a pieno ritmo. Anche Montella soddisfatto della preparazione del giocatore