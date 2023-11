Serata speciale in arrivo per Yann Bisseck, destinato nuovamente ad indossare una maglia da titolare nel match di Champions League di questa sera contro il Benfica. Titolarità che arriva, è proprio il caso di dirlo, come un regalo: oggi, infatti, l'ex difensore dell'Aarhus compie 23 anni e riceve tramite i canali ufficiali gli auguri del club nerazzurro e di tutti i suoi tifosi. In attesa del pacco dono da scartare al Da Luz...