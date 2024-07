Tra le quote riguardanti la possibile, futura destinazione di Joshua Zirkzee c'è chi ha deciso di quotare anche il possibile passaggio all'Inter. Il Milan è in pole per Sisal e Goldbet, che fissano rispettivamente a 1,40 e 1,50 la possibilità che l'olandese vesta di rossonero. La destinazione Juventus è invece a 2,75, stessa quota per il Manchester United. I nerazzurri sono invece a 15, a testimonianza di un affare che oggi sembra molto lontano.