Fausto Pizzi, ex centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare dei temi più caldi in casa nerazzurra, a partire dal rinnovo di Lautaro Martinez.

"Inzaghi continuerà ad avere a disposizione il suo bomber principale. Questo significa dare continuità ad un progetto tecnico e si può dar vita a un ciclo - le sue parole -. Negli ultimi anni l’Inter sta dimostrando di essere la squadra più forte e ora si può continuare con questo blocco che tante soddisfazioni sta dando. La proprietà, sta dimostrando con i fatti la voglia di dare continuità e di sostenere la rosa che ha vinto l’ultimo campionato".

"Suning? Ho avuto il piacere di lavorare con loro ma è chiaro che se tutto diventa insostenibile era giusto passare di mano. Farlo così forse non è la cosa pù bella a livello di immagine, ma dopo il Covid la Cina ha avuto altre priorità. C’è dispiacere perchè Zhang ha profuso tante energie e tanti soldi, e alla fine è finita così - aggiunge -. Il mercato? Non serve tantissimo. Con Zielinski e Taremi la rosa è stata ulteriormente puntellata. Taremi è un giocatore di caratura europea, con esperienza importante in Champions, che può dare un apporto quando Lautaro e Thuram dovessero alzare un pochino bandiera bianca. Se qualche volta è mancato qualcosa da Arnautovic e Sanchez, penso che Taremi sia il giocatore giusto per sopperire a questa mancanza di quest’anno. Zielinski entra in un reparto già fortissimo. Inzaghi avrà due giocatori fortissimi per ogni ruolo. Va capito il discorso Dumfries, se parte va degnamente sostituito. Sento dire che serve anche un difensore centrale da integrare in rosa, vista l’età di Acerbi e de Vrij. Cosine comunque, il grosso è già stato fatto".