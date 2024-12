Roja Directa, lo storico sito di contenuti sportivi illegali, è stata condannata a risarcire 31,6 milioni di euro a Mediapro per i danni causati dalla pirateria dei contenuti calcistici di proprietà del gruppo. La decisione è stata presa dal Tribunale Commerciale N° 2 di La Coruña, che ha stabilito il risarcimento che Puerto 80 e il suo amministratore, Igor Seoane, dovranno a Mediapro per i danni causati dalla trasmissione delle partite della Liga, i cui relativi diritti di proprietà intellettuale appartenevano al gruppo audiovisivo durante la stagione 2014-15. Lo riferisce El Mundo, precisando che il calcolo del compenso è stato effettuato in base al corrispettivo economico che Puerto 80 avrebbe dovuto pagare a Mediapro per avere accesso al segnale.

Quasi dieci anni dopo l'inizio del procedimento giudiziario, Mediapro è riuscita a chiudere il sito web in Spagna e a stabilire un risarcimento per la violazione dei relativi diritti di proprietà intellettuale. Per la cronaca, Puerto 80 avrebbe incassato entrate milionarie attraverso la pubblicità e la raccolta di commissioni per deviare il traffico verso i siti web delle case di scommesse sportive. Entrate di oltre 11 milioni di euro finiti su uno dei conti della società, secondo le perizie giudiziarie del 2022.