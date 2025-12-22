Chi è il difensore più forte di sempre della Serie A? Marco Materazzi non ha dubbi, il suo idolo Alessandro Nesta. Nel consueto gioco della piramide che dilaga sui social, l'ex difensore dell'Inter incorona l'ex Lazio e Milan.

Presenti anche diversi ex giocatori dell'Inter. Maicon (seconda fascia con Maldini), Zanetti e Roberto Carlos (in terza fascia con Cannavaro) e Lucio in quarta e ultima fascia (con Thuram, Baresi e Chiellini).