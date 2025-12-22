Il 2025 dell'Inter U23 si chiude allo stadio Rigamonti di Brescia. I nerazzurri fanno visita alla neonata Union Brescia, squadra terza in classifica e tra le big di questo girone A di Serie C. I nerazzurri sono reduci da un periodo complicato e non vincono da un mese. Nelle ultime quattro la squadra di Vecchi ha ottenuto solo due punti, oltre a due sconfitte. D'altro canto non se la passa tanto meglio l'Union, che ha cambiato allenatore da poco con Eugenio Corini subentrato ad Aimo Diana. Ecco le formazioni ufficiali della gara in programma alle 20.30.



UNION BRESCIA (3-4-1-2): Gori; Armati, Sørensen, Silvestri; Cisco, Balestrero, Fogliata, Boci; Di Molfetta; Cazzadori, Vido. A disposizione: Liverani, Damioli, Rizzo, De Francesco, De Maria, Pilati, Facchini, Giani, Valente, Leporini, Vesentini. Allenatore: Eugenio Corini.

INTER U23 (3-4-2-1): Raimondi; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Kamatè, Bovo, Fiordilino, Cocchi; Berenbruch, Topalovic; Lavelli. A disposizione: Galliera, Farronato, Zanchetta, Spinaccé, Agbonifo, Stante, Venturini, Zouin, David, Mosconi, Iddrissou, Kaczmarski, Cinquegrano. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: M.Drigo (sez. di Portogruaro)

Assistenti: Della Mea (sez. di Udine), Tomasi (sez. di Schio)

Quarto ufficiale: Pizzi (sez. di Bergamo)

Operatore FVS: Arshad (sez. di Bergamo)