Inizierà lunedì 31 marzo alle ore 12.00 e terminerà venerdì 4 aprile alle ore 19.00 la prevendita dei biglietti del settore ospiti dello stadio Tardini per la partita tra Parma e Inter, in programma sabato 5 aprile alle 18. Il costo dei tagliandi è di 30 euro; non è necessario il possesso della Fidelity Card nella fase di acquisto. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente nei punti vendita Vivaticket, riporta il club emiliano. Sabato 5 aprile i cancelli dello Stadio Ennio Tardini di Parma saranno aperti a partire dalle ore 16:00.