Per mettersi alle spalle l'amarezza della serata di Champions e per scongiurare anche il rischio di eventuali scorie legate alla beffa subita contro il Liverpool, che in questo momento potrebbero risultare particolarmente pericolose. E anche per rompere un piccolo tabù visto che l'Inter non riesce da ormai tre stagioni ad uscire dal Marassi rossoblu con il bottino pieno. Questo è lo spirito col quale la squadra di Cristian Chivu arriva alla gara contro il Genoa di Daniele De Rossi, rinvigorito dopo il cambio tecnico e avversario sempre temibile. Campo sempre bollente, dove ci vorranno ovviamente nervi saldi per ottenere i fatidici tre punti. Fischio d'inizio dell'arbitro Daniele Doveri alle ore 18: segui con noi di FcInterNews.it questa partita, con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

17.24 - Entra in campo anche il Genoa.

17.22 - Inter in campo per il riscaldamento. Col gruppo presente anche Cinquegrano, esterno dell'Under 23.

17.17 - Nel Genoa, Daniele De Rossi decide di affidarsi a Ellertsson in luogo di Morten Thorsby, un palleggiatore al posto di un elemento più fisico. Attacco con Vitinha e Lorenzo Colombo.

17.12 - Confermate le indiscrezioni delle ultime ore in casa Inter, con Pio Esposito che ha vinto il ballottaggio con Ange-Yoan Bonny per affiancare Lautaro Martinez. Difesa con Yann Bisseck e Manuel Akanji, a centrocampisto chance per Petar Sucic con Carlos Augusto riconsegnato al suo ruolo naturale a sinistra.

17.07 - Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Inter:

GENOA (3-5-2): 1 Leali; 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez; 15 Norton-Cuffy, 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 77 Ellertsson, 3 Martin; 9 Vitinha, 29 Colombo.

In panchina: 35 Lysionok, 39 Sommariva, 2 Thorsby, 8 Stanciu, 11 Grønbæk, 14 Onana, 18 Ekuban, 20 Sabelli, 21 Ekhator, 23 Carboni, 40 Fini, 70 Cornet, 73 Masini, 76 Venturino.

Allenatore: Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 8 Sucic, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez, 94 Esposito.

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Doveri. Assistenti: Rossi-Bercigli. Quarto ufficiale: Fourneau. VAR: Camplone. Assistente VAR: Abisso.