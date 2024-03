A Batumi, dove oggi pomeriggio si giocherà il match tra Inter Legend e Geo 11, una selezione di ex calciatori della nazionale georgiana, 50 soci di cinque Inter club diversi (Georgia, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria e Iran) sono stati protagonisti di un Meet&Greet con gli ex calciatori interisti. "Tanti chilometri fatti per l'Inter, un amore che travalica sempre i confini. L'importanza dell'incontro con gli ex calciatori interisti ha scaturito un tourbillon di dolci sentimenti: abbracci, foto, autografi e strette di mano. Sono questi gli attimi che per ogni tifoso servono a fortificare la passione viscerale per l'Inter", si legge sul sito del club milanese.