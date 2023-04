Carlo Nesti, giornalista e scrittore, attraverso le sue pagine social analizza così il successo in esterna dell'Inter nello scontro d'andata col Benfica: "Inzaghi cala l'asso di Bastoni (6 assist), e pesca la testa di Barella (7 gol), come in allenamento. E' una delle chiavi del suo gioco, quando, al posto del Dimarco a tutta fascia, è il braccetto della difesa a 3 ad affrancarsi dalle marcature. Questo, prima del raddoppio di Lukaku, è il sigillo dell'Inter che non ti aspetti. Quella che il Portogallo, dopo Oporto, propone anche a Lisbona in chiave brillante, e rigenerata, rispetto al campionato.