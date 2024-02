Carlo Nesti propone una sua personale analisi di Inter-Juventus sui propri profili social. "Prima della partita, avevo sintetizzato: fra Inter e Juventus, difese alla pari, ma nerazzurri superiori a centrocampo, sulle fasce, e in attacco. Il punto non era vedere se l'Inter sarebbe stata in grado di cambiare pelle, ma se questa operazione chirurgica sarebbe riuscita alla Juventus, qualora si fosse trovata in svantaggio".

"Ebbene - sintetizza il giornalista -: l'Inter ha fatto l'Inter, esaltando la fase propositiva, e, soprattutto nel primo tempo, schiacciando la Juventus nella sua metà campo. I bianconeri, viceversa, avrebbero dovuto diventare offensivi, una volta subito il gol. Ma non si impara in 45 minuti, contro la squadra più forte, ad essere quello, che non si è mai stati. E infatti, per carità, qualche occasione è arrivata, ma quante in rapporto alla raffica nerazzurra? L'Inter vincerà lo scudetto, fedele a se stessa. La Juventus crescerà solo se aggiungerà alla fase di contenimento intensità e gioco".