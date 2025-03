"Non è ancora l'autentica "macchina da guerra", che abbiamo ammirato in altre circostanze (avete presente Lazio-Inter 0-6?). Ma è, comunque, una squadra in grado di essere più forte dell'emergenza, e più forte del Feyenoord. Senza gli esterni Dimarco, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski, e con Calhanoglu e Mkhikitaryan in panchina, Inzaghi ha proposto 4 novità. Acerbi "braccetto" (e non centrale), Bastoni, Asllani e Zielinski al posto di Dimarco, Calhanoglu e Mkhikitaryan. Con questo assetto, la copertura difensiva ha continuato ad essere eccellente, tanto che l'Inter ha incassato un solo gol, in 9 partite di Champions League. Dumfries, dopo avere patito, per 20 minuti, i dribbling di Osman, è stato un pendolare inesauribile. E Lautaro è entrato nella storia dell'Inter, con 18 gol complessivi nella manifestazione, 1 in più del "monumento" Sandro Mazzola. Più di così...". Questo il pensiero del giornalista Carlo Nesti dopo la vittoria in terra olandese dei campioni d'Italia.