È un Aurelio De Laurentiis particolarmente combattivo quello che ieri ha parlato al Corriere dello Sport a margine delle celebrazioni per i 100 anni del quotidiano romano. Il presidente del Napoli ha chiarito qual è l'intento della squadra partenopea in questa stagione: "Oggi torniamo a sfidare lo strapotere del Nord; siamo in testa al campionato e vogliamo lottare fino alla fine".