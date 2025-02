Dal fronte Napoli, è il difensore Alessandro Buongiorno a parlare ai microfoni di Sky Sport dell'ormai prossimo big match contro l'Inter ddel Maradona. Il giocatore ex Torino è in sintonia col tecnico nerazzurro Simone Inzaghi nel definire questa partita non ancora decisiva per la lotta allo Scudetto: "Sarà una partita importante, tosta, difficile. Siamo due squadre forti. Non mi sento ancora di parlare di lotta per il titolo perché è ancora molto lunga, però sarà una partita importante".