Anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio si unisce al lutto per la scomparsa di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina. In memoria del dirigente viola scomparso oggi all'età di 57 anni, la FIGC ha disposto un minuto dii raccoglimento, che sarà osservato prima dell’inizio delle gare delle competizioni organizzate dalle Leghe professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, in programma dalla giornata odierna e fino alla prossima rispettiva giornata di campionato.

Gabriele Gravina, presidente federale, dopo aver appreso la notizia sul volo che sta portando la Nazionale negli Stati Uniti, ha ricordato così la figura di Barone: “Perdo un amico e il calcio italiano perde un dirigente competente e appassionato, un uomo schietto e onesto che si è fatto apprezzare anche e soprattutto per i suoi valori morali. Il suo lascito più bello è la realizzazione dello splendido Viola Park, che ha seguito in prima persona nei minimi dettagli, un centro sportivo all’avanguardia che rappresenta un vanto per la Fiorentina e per tutto il nostro calcio dove, qualche settimana fa, si è disputata per la prima volta la partita di una nazionale. Non scorderò mai la sua sincera commozione quando gli abbiamo consegnato una maglia dell’Italia, il Paese che amava profondamente”.