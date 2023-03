Come riporta oggi Sportface.it, infatti, l'ex fischietto ecuadoriano è stato aggredito al termine di un match amatoriale da lui diretto. Il tutto è accaduto a Guayaquil, la città in cui vive. "Un giocatore ha spinto alle spalle Moreno, che è finito a terra per poi rialzarsi dopo essere stato difeso e aiutato da altri calciatori. Un episodio spiacevole per l’ex fischietto del Mondiale 2002, in passato finito anche in carcere per possesso di stupefacenti dopo essere stato colto in flagrante a New York con sei chili di cocaina - si legge sul sito -. Adesso Moreno ha fondato una sua accademia per giovani arbitri e per il momento sembra aver abbandonato il mondo della televisione".