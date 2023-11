Intervistato da Sportitalia, il capitano del Monza Luca Caldirola si è soffermato sull'esplosione di Andrea Colpani, trascinatore dei brianzoli e promesso uomo mercato per il futuro con l'Inter in prima fila: "Andrea è un ragazzo d'oro, ho un grandissimo rapporto con lui dentro e fuori dal campo. Si è meritato la convocazione con l'Italia e spero continui così. Per noi, ma anche per la Nazionale".