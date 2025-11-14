Su Tuttosport di oggi è presente un'intervista a Fabio Galante riguardante la nuova esperienza di Luciano Spalletti alla Juventus. "Per lui è fondamentale la credibilità all’interno dello spogliatoio. Non c’è singolo che possa minare il rapporto che lui ha con il gruppo. Fa di tutto per proteggerlo. E lo ha dimostrato con le gestioni di Icardi e Totti… Andando dietro a loro rischiava di perdere gli altri. I risultati gli hanno dato ragione tra scudetti e piazzamenti in Champions".

Due casi che, secondo Galante, l'allenatore ha vissuto "non bene, ovviamente. Si è trovato nel posto giusto al momento sbagliato. Lui è una persona buonissima e di una generosità immensa. Quando vai a cena con lui non ti fa mai pagare. Ad Appiano si metteva lì con i magazzinieri per installare i cartelloni pubblicitari... Quando vede però che qualcheduno - calciatore, dirigente o giornalista che sia - fa il furbo, va su tutte le furie".