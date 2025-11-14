Le pagelle dei giocatori azzurri "prestati" dall'Inter alla nazionale sono molto positive per quel che riguarda Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito, mentre Davide Frattesi deve accontentarsi di un "ng", nonostante una grande occasione (purtroppo spedita alta) nello spezzone di gara disputato.

Dimarco prende un 6,5 frutto di un quarto d'ora in cui spinge e realizza l'assist vincente per ManciniEsposito è addirittura da 7, dopo che in mezz'ora trova il tiro tre volta, l'ultima decisiva per segnare di testa il 2-0. 

