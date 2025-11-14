Arrivano le prime anticipazioni per quel che riguarda il "third kit" per la stagione 2026/27 dell'Inter. Secondo quanto segnalato da Opaleak sarà ispirato a un'altra terza maglia che ha fatto la storia del club.

I colori base saranno infatti quelli della terza maglia con cui l'Inter ha conquistato la Coppa Uefa 1998 nella finale contro la Lazio. Dovrebbe essere lanciata nell'agosto del 2026.

Ven 14 novembre 2025
Autore: FcInterNews Redazione
