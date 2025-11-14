Oggi l'Inter chiuderà la settimana di lavoro, prima del riposo programmato e l'arrivederci a martedì prossimo. Oltre agli infortunati Mkhitaryan, Darmian, Palacios e Di Gennaro, alla Pinetina alle dipendenze di Chivu sono presenti Sommer, Martinez, Acerbi, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Luis Henrique, Diouf, Bonny e Thuram: un gruppo particolarmente nutrito considerando il recente passato.

La Gazzetta dello Sport informa in vista di martedì: "Per quel giorno, oltre al blocco degli italiani di ritorno dal doppio impegno nelle qualificazioni mondiali, si aggregherà al gruppo anche Lautaro Martinez, impegnato oggi pomeriggio con la sua Argentina in una amichevole contro l’Angola. Per il capitano nerazzurro sarà un rientro atipico rispetto alle altre soste, durante le quali era quasi sempre tra gli ultimi a rimettersi all’opera causa viaggio intercontinentale e fuso orario sfavorevole. Dumfries, Sucic e Zielinski sono attesi alla Pinetina mercoledì; da giovedì gruppo al completo con gli arrivi di Akanji e Calhanoglu".