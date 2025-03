Dopo aver ufficializzato il suo rinnovo col Milan fino al 2030, il centrocampista olandese Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Milan TV dicendosi convinto che la squadra di Sergio Conceiçao saprà uscire da questa fase delicatissima della stagione: "Al momento sul campo stiamo attraversando un momento difficile. Ma credo ancora che possiamo fare meglio e so che andrà molto meglio. Se giochi per il Milan, vuoi giocare per alzare i trofei: possiamo ancora vincere qualcosa in questa stagione, il secondo trofeo ovvero la Coppa Italia. E dobbiamo essere pronti anche per la prossima stagione".

Reijnders manda poi un messaggio ai tifosi milanisti: "Voglio ringraziare i tifosi perché ci sono sempre per noi: ogni partita sento il supporto, anche nei momenti peggiori. Faremo sicuramente meglio, già adesso e nella prossima stagione".