Lunghissima intervista di Zlatan Ibrahimovic per GQ Italia durante la quale l'ex calciatore, oggi dirigente del Milan e di Red Bird, ha ampiamente parlato della sua esperienza in rossonero come dirigente e della mentalità che ha trasmesso al club di Via Aldo Rossi che un mese fa ha soffiato all'Inter il primo trofeo stagionale, sul quale Zlatan ritorna come torna a parlare dello scudetto vinto nel 2022. "Siamo un club di calcio. E nel calcio, i risultati contano - premette -. Perché io dico sempre così: 'Il Milan non gioca per vincere una partita. Non gioca per vincere trofei. Il Milan scrive la storia'".

Sulla mentalità vincente:

"Sai come abbiamo vinto l’ultimo scudetto, quando giocavo? Con la mentalità. Perché con la giusta motivazione, con la giusta mentalità, un atleta è capace di tutto. Non eravamo la squadra più forte, ma abbiamo vinto perché eravamo più forti mentalmente. È questo che cerco di portare, sempre".

Sulla Supercoppa:

"Quando abbiamo vinto la Supercoppa a Riyadh, quando eravamo in campo a festeggiare, la prima cosa che ho detto ai miei è stata: 'Quando torniamo, portiamo il trofeo a Casa Milan. Facciamo una foto con tutti. Perché tutti hanno il diritto di vedere questo trofeo, non solo i giocatori'. E quando dico tutti, intendo tutti. Non solo massaggiatori o i fisioterapisti, ma tutto il Milan, tutto il commerciale, proprio tutti. Questa è la cosa più importante. Per questo, il nostro motto è 'Winning Together'".

Ancora sul suo nuovo impiego al Milan e i valori del club:

"Alla fine, il mio ruolo non conta. Quello che conta è il Milan. Noi vogliamo che il Milan abbia successo. Tutto quello che facciamo qui, lo facciamo per il Milan. Non c’è ego, almeno per me. L’ho detto, non è un one-man show. Preferisco stare nell’ombra, non voglio nemmeno prendermi nessun merito. E quando i media parlano di me non mi tocca. Per 25 anni da calciatore mi hanno attaccato ogni giorno. Perché? Perché ero il migliore. Che parlino bene o male, se parlano di te significa che sei in cima al mondo. E qui è uguale: tutti parlano sempre del Milan. Perché? Perché siamo i più grandi".

