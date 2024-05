Il giornalista Carlo Nesti fa il punto sui migliori in campo della stagione in Serie A appena conclusa: "Ogni anno, la Superpagella di Massimo Fiandrino esamina i voti dei 3 quotidiani sportivi e determina, con il vincitore, l'Oscar del Nesti Channel. In questa stagione, non potevano che essere 2 giocatori dell'Inter campione d'Italia a occupare il podio, con un primo e un terzo posto. Medaglia d'oro a Lautaro Martinez, con una media-voto di 6,61. Per lui, il titolo di capocannoniere, con 24 gol in 33 partite, e una maturità che lo ha reso spesso il trascinatore dei nerazzurri.

Medaglia di bronzo a Hakan Calhanoglu, con una media-voto di 6,53. Il centrocampista ha confermato che il ruolo di playmaker, ereditato da Marcelo Brozovic, gli calza a pennello. Fra i 2 interisti, il primo degli italiani, autore di una volata finale irresistibile. Si tratta della medaglia d'argento Calafiori, con una media-voto di 6,57, rappresentativa del boom del Bologna.