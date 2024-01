Cinque mesi dopo il passaggio all'Inter sfumato clamorosamente per le note questioni riguardanti i suoi agenti, Lazar Samardzic è in procinto di unirsi al Napoli, al netto delle difficoltà emerse nella trattativa tra le parti. Ostacoli che, secondo Pierpaolo Marino, non impediranno al centrocampista tedesco di diventare un nuovo giocatore degli azzurri: "Il padre del giocatore l’ho conosciuto e non sarà un problema per il trasferimento al Napoli - ha detto l'ex dirigente dei friulani e dei partenopei a Radio Kiss Kiss Napoli -. Lazar ha grandi qualità e in prospettiva può diventare un calciatore importante, ma bisognerà aiutarlo ad inserirsi in una realtà e soprattutto in una squadra di spessore.

I compagni dovranno accoglierlo ed accompagnarlo in questo processo di crescita che lo porterà a scrivere la storia del Napoli, come hanno fatto già altri calciatori prima di lui".