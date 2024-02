"Napoli, Inter e Lazio affrontano in Champions squadre molte forti che sono nel momento meno brillante della loro stagione" ha detto Massimo Marianella, presente negli studi di Sky Sport, a proposito dell'imminente appuntamento europeo in Champions ed Europa League per le italiane. E a proposito della sfida tra Inter e Atletico ha aggiunto: "I nerazzurri stanno meglio. Sono la squadra nettamente più forte della nostra realtà, vista anche la finale dell’anno scorso".

Sull'Atletico Madrid:

"È una squadra molto forte, ma è anche nel momento meno brillante della stagione. I colchoneros sono sempre una brutti da affrontare, ben costruiti, ma al momento non stanno benissimo. Vengono da risultati deludenti, mentre i nerazzurri stanno benissimo. Non è un buon sorteggio, ma le possibilità di passare per l'Inter sono cresciute".