C'è anche Lautaro Martinez tra i giocatori intervistati da Inter TV a poco più di 24 ore da Manchester City-Inter. Il Toro parte da un siparietto con Sergio Aguero: "Ci ho parlato un po’, ma e lui tifa per il City, ma è contento perché sono arrivato d’una finale. Speriamo domani di finire nel migliore dei modi".

Che cosa dovrete fare domani?

"Dobbiamo giocare senza paura, sappiamo il nostro valore e il loro, ma non è un caso essere in finale. Questa è l’ultima partita , ci saranno i tifosi, è un popolo e dobbiamo giocarla per com’è. La prepareremo al meglio oggi e domani mattina per essere pronti per uno spettacolo. Spero che vinca a il migliore".

Ti senti di fare una promessa ai tifosi?

"La promessa mia è che lasceremo tutto. Cerco di trasmettere ai compagni che dobbiamo lasciare l’Inter il più in alto possibile, dobbiamo fare tutto quello che abbiamo in mano".