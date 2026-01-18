Grande prova d'orgoglio della Fiorentina che continua a provare la risalita in classifica. La viola s'impone a Bologna il giorno dopo la scomparsa del proprio presidente, Rocco Commisso. In rete Mandragora al minuto 19 e Piccoli al 45esimo del primo tempo. Nel finale Fabbian accorcia le distanze, ma non basta. La formazione di Vanoli ha giocato una partita di grande attenzione e determinazione, salendo così a 17 punti in classifica.