Il presidente Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin sugli spalti dell'Al-Awwal Park Stadium di Riad. I dirigenti nerazzurri hanno seguito da vicino la sfida tra Juventus e Milan, vinta dai rossoneri per 2-1 in rimonta. Sarà proprio la squadra di Conceiçao a sfidare l'Inter il 6 gennaio nella finalissima che mette in palio la coppa.