Secondo giorno di raduno per la Nazionale a Coverciano dove sta preparando l'Europeo che scatterà il 14 giugno. Questa mattina, come riferisce l'ANSA, c'è stato l'incontro con esponenti dell'Uefa sul tema 'match fixing'. Pomeriggio allenamento con esercitazioni tecnico/tattiche in vista dell'amichevole di martedì prossimo a Bologna contro la Turchia di Vincenzo Montella, evidenziano i colleghi dell'ANSA.