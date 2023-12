"È una vittoria importante su un campo difficile, la squadra ha coperto il campo molto bene". Esordisce così a Inter TV il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dopo la vittoria pesantissima ottenuta sul campo della Lazio. "Siamo sempre stati squadra insieme anche nelle sofferenze, la stagione deve portarci anche a vincere delle gare così. Le partite hanno diversi momenti, ce n'è stato uno in cui ci siamo compattati e difesi bene, abbiamo sbloccato il risultato e da lì è stato tutto molto meglio".

C'è una compattezza diversa, è emersa la virtù delle grandi squadre che è la pazienza.

"Sì, siamo stati in partita, sempre concentrati e abbiamo vinto contro una squadra dia assoluto valore".

Bisseck si sta integrando bene, i compagni lo stanno aiutando?

"I compagni lo stanno aiutando tantissimo, ma lui si sta aiutando da solo per come sta giocando. Ha la fiducia mia e dello staff e deve continuare a lavorare in questo modo".