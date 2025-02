Grazie ad una rete di Gimenez nel finale, il Milan batte il Verona e sale a 41 punti in classifica. La squadra rossonera, dopo il ko in Champions League nell'andata playoff contro il Feyenoord, si rilancia così in campionato.

Il Verona invece resta a quota 23 punti, ma si tratta sicuramente di un passo in avanti dopo il ko pesante per 5-0 contro l'Atalanta nel precedente turno di campionato.