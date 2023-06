"No, non avremmo preferito vederlo continuare a giocare in Italia, da parte nostra non c’era alcuna preclusione. Mia moglie ha sempre avuto il desiderio di poter andare a studiare in Inghilterra, poi ha dovuto fare altre scelte. Vedere il figlio che realizza un sogno che era suo è una gratificazione inimmaginabile".

A dirlo è Michele Vicario, padre di Guglielmo, nuovo portiere del Tottenham. Ai microfoni del Messaggero Veneto, Vicario senior svela come il figlio, a lungo inseguito dall'Inter, era già nel mirino di alcuni club inglesi a gennaio: "Si erano fatti avanti il Newcastle e il Nottingham Forrest, ma l’Empoli ha voluto rimandare tutto all’estate".