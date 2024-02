Domani sera il Bayern Monaco farà visita alla Lazio nell'andata deglio ottavi di Champions League. Per Manuel Neuer il problema principale sarà provare a bucare la difesa biancoceleste, esaltata dal portiere dei bavaresi che allarga il discorso alle big di Serie A: "Sicuramente è una squadra italiana e tutte sanno difendere molto bene - le parole del tedesco in conferenza stampa -. Il centrocampo è compatto, lo saranno anche in fase di attacco, cercheranno di farci giocare esternamente evitando di farci penetrare per vie centrali".