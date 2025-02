Il prossimo 22 marzo, l'Inter e la Juventus prenderanno parte alla DAZN Infinity League, un torneo speciale di calcio indoor che vedrà nerazzurri e bianconeri opposti a Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Ma come funziona questo nuovo, avveniristico format? In primo luogo, ogni squadra che parteciperà al torneo dovrà formare una rosa di giocatori e giocatrici comprendenti Legend, campioni emergenti e creator digitali semi-professionisti che si sfideranno in campo.

Le partite non saranno di 90 minuti ma dureranno solo 20 minuti, che saranno divisi in due tempi. Un tempo giocato dalle squadre maschili e l’altro da quelle femminili, creando un mix tra competizione e intrattenimento. In campo si gioca 5 contro cinque, con un portiere e 4 uomini di movimento. È prevista una fase a gironi, seguita successivamente da partite di spareggio.