Dopo l’estenuante e resiliente partita dell’andata al Dragao, sacrifici premiati dal gol di Galeno all’ultimo respiro, il Porto non riesce a trovare il gol all’Emirates di Londra, quantomeno nei regolamentari. L'Arsenal sì e lo fa con Trossard al 41esimo del primo tempo: il belga segna il gol dell'1-0, rete che basta a guadagnare tempo per tentare la rimonta. Rimonta che arriva solo ai calci di rigore contro i Dragoes di Sergio Conceiçao duri a morire, che si arrendono soltanto dagli undici metri con Wendell e Galeno, tutti e due murati da Raya che regala agli inglesi il pass per i quarti di finale di Champions League dopo quattordici anni. Una qualificazione storica che condanna ancora una volta i lusitani alla maledizione degli ottavi e scrive la parola fine sull’ultima occasione europea con la maglia del Porto a Taremi, in campo per 88 minuti.