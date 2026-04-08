Il Tottenham sta monitorando la situazione di James Trafford al Manchester City mentre valuta possibili sostituti per Guglielmo Vicario. Così il tabloid The Sun: il nome di Trafford, è emerso come possibile obiettivo per il ruolo di portiere titolare nella nuova squadra di Roberto De Zerbi qualora gli venisse concesso di lasciare il City, questo nonostante alcune fonti suggeriscano che il Newcastle sia in pole position per assicurarsi il portiere inglese qualora si rendesse disponibile. Il club londinese sta seguendo anche il portiere olandese Bart Verbruggen, che De Zerbi ha già allenato al Brighton.

Al nome di Trafford è legato inevitabilmente il futuro di Vicario, che attualmente si sta riprendendo dall'intervento chirurgico per un'ernia subito il mese scorso ed è in dubbio per il debutto di De Zerbi contro il Sunderland domenica. Qualora l'italiano non dovesse rientrare in tempo, De Zerbi valuterà se far esordire in Premier League Antonin Kinsky, che ritroverebbe fiducia dopo la serata horror di Champions League contro l'Atletico Madrid. Il destino dell'ex Empoli comunque appare segnato: secondo il tabloid, Vicario lascerà Londra con l'Inter in prima fila per l'acquisto.