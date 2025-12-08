"È il Liverpool, una delle squadra più titolate al mondo che ha ambizioni grandi tutti gli anni per tutte le competizioni. Ha vinto la Premier, ha avuto iniziato bene e poi ha avuto un calo. Ma sono momenti normali per una stagione, ma per quello che rappresentano come società e come rosa... Hanno giocatori in grado di capire i momenti, di alzare il livello nelle partite che contano e domani conta", ha detto Cristian Chivu a Sky Sport alla vigilia di Inter-Liverpool, gara valida per la sesta giornata di Champions League. Partita che l'allenatore nerazzurro presenta prima di arrivare in conferenza stampa.
Sulla questione Salah:
"Io non parlo dei problemi delle altre squadre, abbiamo anche noi i nostri problemi e le domande alle quali dover rispondere. Ovvio che Momo sia un giocatore a livello mondiale, ma questo non riguarda noi ma loro".
Sullo stato di forma dopo il 4-0 col Como:
"Lo stato di forma è dato dalla partita che devi affrontare, non l'ultima giocata ma la prossima sempre. Veniamo da un momento buono, abbiamo fiducia, stiamo cercando di alzare il livello anche noi perché siamo a dicembre. Stiamo lavorando per questo".
Manca la vittoria contro una grande squadra come certificato?
"Non abbiamo bisogno di nessun certificato ma di continuità, punti e cose che ci permettono di essere competitivi".
Come sta Akanji?
"Akanji non lo so. Non sta bene e lo abbiamo mandato a casa. E non rispondo a nessun quiz. Chi gioca a destra? Chivu".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
