"È il Liverpool, una delle squadra più titolate al mondo che ha ambizioni grandi tutti gli anni per tutte le competizioni. Ha vinto la Premier, ha avuto iniziato bene e poi ha avuto un calo. Ma sono momenti normali per una stagione, ma per quello che rappresentano come società e come rosa... Hanno giocatori in grado di capire i momenti, di alzare il livello nelle partite che contano e domani conta", ha detto Cristian Chivu a Sky Sport alla vigilia di Inter-Liverpool, gara valida per la sesta giornata di Champions League. Partita che l'allenatore nerazzurro presenta prima di arrivare in conferenza stampa.

Sulla questione Salah:

"Io non parlo dei problemi delle altre squadre, abbiamo anche noi i nostri problemi e le domande alle quali dover rispondere. Ovvio che Momo sia un giocatore a livello mondiale, ma questo non riguarda noi ma loro".

Sullo stato di forma dopo il 4-0 col Como:

"Lo stato di forma è dato dalla partita che devi affrontare, non l'ultima giocata ma la prossima sempre. Veniamo da un momento buono, abbiamo fiducia, stiamo cercando di alzare il livello anche noi perché siamo a dicembre. Stiamo lavorando per questo".

Manca la vittoria contro una grande squadra come certificato?

"Non abbiamo bisogno di nessun certificato ma di continuità, punti e cose che ci permettono di essere competitivi".

Come sta Akanji?

"Akanji non lo so. Non sta bene e lo abbiamo mandato a casa. E non rispondo a nessun quiz. Chi gioca a destra? Chivu".