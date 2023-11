Questa a provare a bloccare l'Inter ci proverà... un'interista. Si tratta di Stefano Turati, portiere del Frosinone ma di fede nerazzurra. Come racconta e ricorda La Repubblica, infatti, il classe 2001 non ha mai nascosto il suo amore per il Biscione, di cui ha dato testimonianza diretta anche in tempi recenti.

Lo scorso 24 maggio, allo stadio Olimpico di Roma, le telecamere di Mediaset lo sorpresero a torso nudo, nel settore assegnato alla curva interista, a fare il tifo per Lautaro e compagni, alla fine usciti vittoriosi sulla Fiorentina nella finale di Coppa Italia. Ma oggi è un'altra storia e l'Inter sarà il suo avversario a San Siro.