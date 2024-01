Sono soltanto poche centinaia i tifosi italiani presenti a Riyad per la Supercoppa Italiana, come riporta oggi La Repubblica. L'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha promesso per il futuro convenzioni per agevolare le trasferte, ma anche i tifosi locali non si sono affollati per prendere i 25mila biglietti a disposizione per Napoli-Fiorentina.

Qualcuno in più ci sarà per Inter-Lazio di domani e per la finale di lunedì.