Non era ancora mai successo che andassero a segno in contemporanea in una serata europea. Ieri, a Rotterdam, è accaduto: Lautaro e Thuram in gol nella stessa partita di Champions. Il 2-0 finale al Feyenoord scandito proprio dalle loro segnature.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Toro ha compiuto l’ultimo saltello che gli mancava per stare in alto da solo, con questo 18° centro è diventato il migliore cannoniere nerazzurro nella storia di questo trofeo: l’eterno Sandro Mazzola si era fermato a 17.

Il gemello francese, invece, almeno a livello mentale, potrebbe cambiare un 2025 con tracce sparse di opacità: non si vede ancora la brillantezza di fine 2024, anche per colpa di quella caviglia che lo tormenta dalla trasferta di Firenze, però questo centro lo può aiutare.