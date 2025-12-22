Dalla "discussione sul gruppo Whatsapp tra gli abbonati al Salotto di FcInterNews, cerchiamo di capire cosa manca all'Inter e quali possono essere le soluzioni.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI)

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 22 dicembre 2025 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print