L'Inter fa male i calcoli, scrive oggi il Corriere della Sera. Pareggia con la Real Sociedad e rischia l'incrocio complicato agli ottavi di finale. Poteva essere evitato vincendo col Benfica oppure ieri. Delusione sulle facce del tecnico e dei giocatori, alcuni uomini chiave sono sembrati un po' scarichi e i cambi di Inzaghi forse un po' tardivi, a conferma implicitamente che l’obiettivo principale è la seconda stella. In ogni caso nessuno vorrà prendere l'Inter al prossimo turno tra le qualificate come prime.

Guardando alla gara d'andata, è il commento sul quotidiano, era giusto lasciar sfogare gli avversari e tenersi lo sprint alla fine e in questo il primo tempo contro la Real Sociedad va come copione. I cambi non danno però la scossa giusta e l'Inter resta sempre troppo distante dalla porta, fino allo 0-0 del triplice fischio