Se l'Italia, dopo il Venezuela, vince anche contro l'Ecuador, non si può dire lo stesso a proposito dell'amichevole di ieri sera proprio contro gli ecuadoriani: "Rai 1 ha raccolto davanti alla televisione 5,104 milioni di spettatori, con uno share del 25,7%" fa sapere Calcio e Finanza che rende inoltro noto che il primo tempo della partita ha fatto registrare il 27,4% di share e quasi 6 milioni di telespettatori, 5 milioni 877 mila spettatori precisamente, mentre lo show del pre-partita ha fatto registrare 3 milioni 502mila spettatori, ovvero il 18,63% di share.

Probabilmente per via dell’orario, aggiunto ad un "relativo interesse per le amichevoli in generale", gli ascolti registrati ieri sera da Italia-Ecuador hanno messo a referto "il quinto peggior dato in termini di ascolti negli ultimi cinque anni, considerando tutte le partite disputate dall’Italia" si legge su CF che puntualizza: "Allargando l’analisi alle 15 partite meno viste negli ultimi cinque anni rientra anche la sfida contro il Venezuela di giovedì scorso, con 5,1 milioni di spettatori. Prendendo in analisi anche lo share, il risultato cambia leggermente: la sfida contro l’Ecuador infatti si piazza al 18° posto (su un totale di 59) tra le partite meno viste, alla luce del 25,7% di share. La gara contro il Venezuela, invece, è al 12° posto visto lo share del 23,1%. Negli ultimi cinque anni, la gara dell’Italia con meno share è stata Italia-San Marino (13,1%), seguita dalle amichevoli con Moldavia (15%) ed Estonia (15,7%)".