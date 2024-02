Colpo di scena prefigurato dalla Germania che riguarda Antonio Conte. Secondo la BILD pare esserci un nuovo scenario all'orizzonte dell'ex allenatore dell'Inter, vicino al ritorno in panchina ma non Italia. Diversamente dai rumors delle ultime settimane che hanno riguardato il tecnico leccese, accostato a vari club italiani, dalla Juventus al Milan, passando per il Napoli, il comandante dello scudetto nerazzurro del 2021 potrebbe approdare al Bayern Monaco, dove è sempre più traballante la posizione dell'attuale tecnico Tomas Tuchel.

Dopo la brutta sconfitta incassata con il Bochum, che ha fatto scivolare i campioni di Germania a -8 dal Bayer Leverkusen, e il ko esterno in casa della Lazio nell’andata degli ottavi di finale della Champions League, l'ex Chelsea è ad un passo dall’esonero. E nel caso in cui i dirigenti bavaresi dovessero decidere di completare l'ormai compromessa stagione confermando l'attuale tecnico, non si proseguirà di certo insieme nella prossima stagione. Secondo quanto rivelato qualche ora fa dalla Bild l'indiziato numero uno a succedere a Tuchel potrebbe essere proprio l’ex allenatore dell'Inter che avrebbe "individuato nel Bayern il prossimo club dei suoi sogni come prossima tappa. Conte sarebbe sul mercato e vede il Bayern come uno dei primi tre club d'Europa". Il nuovo obiettivo di Conte, dopo Premier e Serie A, può diventare il Meisterschale; anche se il Bayern sonda altri nomi come Xabi Alonso, Sebastian Hoeneß e soprattutto Zinedine Zidane.