Centravanti vecchio stampo negli anni '90 e 2000, Dario Hubner ha detto la sua sul contatto Bastoni-Duda avvenuto durante Inter-Verona nell'ultima di campionato. “È stata una mezza spallata quella di Bastoni a Duda - dice Hubner in una diretta Instagram con Stanleybet.news -. Allora poteva esserci rigore durante il corner perché l'altro l'ha spinto... Ma era un contatto minimo verso Bastoni e quando lui stava tornando gli dà una mezza spallata e l'altro guarda la palla dov'è e poi si butta. Dobbiamo migliorare moltissimo e guardare il calcio inglese: lì se prendi la botta stai in terra e se non la prendi stai in piedi. Trent'anni fa una cosa del genere sarebbe stata una carezza tra attaccante e difensore. Difensori scorretti trovati in carriera? Scorretti no, ne dico uno fastidioso: Samuel. Ti teneva sempre la maglietta. Poi le spintonate c'erano. Come la spallata di Bastoni ne succedevano 50 ogni partita".

Poi l'ex centravanti prova a proporre una soluzione. "Servono ex giocatori in sala VAR. Solo chi ha giocato a calcio, tra i professionisti, sa capire bene le situazioni di gioco”.