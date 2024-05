La partita contro il Torino occupa completamente i pensieri del tecnico dell'Hellas Verona Marco Baroni. Che alla vigilia del match contro i granata, fa capire di non aver preso in considerazione la sfida di ieri sera dello Stirpe con la cinquina dell'Inter ai danni del Frosinone, concorrente degli scaligeri nella corsa salvezza: "Ho guardato le partite del Torino, non posso determinare quello che fanno gli altri, guardare gli altri ti porta via attenzione e energie, è un qualcosa che ti può solo danneggiare".