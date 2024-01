"Ipotizziamo il riconoscimento facciale per lotta a razzismo negli stadi". Dopo l'incontro al Ministero degli Interni al Viminale, Gabriele Gravina annuncia questa possibile novità quando incalzato dai cronisti sul discusso tema del razzismo. Il presidente della FIGC loda anche le norme già esistenti in Italia: "Sono le più severe a livello internazionale, il principio di sospensione della partita e di sconfitta a tavolino voluto da Infantino c'è già, ma è di difficile applicazione - le parole raccolte da Sky Sport -. Come dimostra il caso di Udine, la tecnologia è fondamentale in tanti stadi. Inasprire il daspo non serve".